La Brigade Loire met en vente une cuvée de muscadet pour reverser les fonds à la famille de Maxime, supporter décédé

Boire pour la bonne cause, c’est possible.

Le 2 décembre dernier en marge de la rencontre Nantes-Nice, Maxime Le Roy, 31 ans, supporter nantais et membre de la Brigade Loire, décédait après avoir été poignardé par un chauffeur VTC aux abords de la Beaujoire, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. Depuis, les ultras nantais lui ont rendu de nombreux hommages, et ils continuent de le faire : ce lundi, le groupe a annoncé – via le Twitter de son capo Romain Gaudin – la sortie de sa propre cuvée de muscadet (7 euros la bouteille), spécialité nantaise. Comme pour les tee-shirts « Maxime » – que la BL avait mis en vente peu après le drame –, l’intégralité des bénéfices sera reversée à la famille du défunt (il était père d’une petite fille de trois ans et demi). En 2021, la Brigade avait déjà sorti une cuvée « Tribune Loire », afin de venir en aide au vignoble nantais.…

JB pour SOFOOT.com