information fournie par So Foot • 09/05/2024 à 00:51

La boulette de Manuel Neuer qui a relancé le Real Madrid

Le football est parfois très, très cruel.

Alors qu’il réalisait jusque-là une prestation quasiment parfaite et que le Bayern Munich menait d’un but en demi-finales retours de Ligue des champions, Manuel Neuer a commis une erreur qui ne pardonne pas à ce niveau-là : sur une frappe aussi molle que vicieuse de Vinícius Junior, le gardien a relâché un ballon qu’il aurait dû capter ou repousser plus fermement.…

FC pour SOFOOT.com