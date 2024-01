La blessure de Mohamed Salah plus grave que prévue ?

Jürgen Klopp a dû demander à Pogba le numéro de son marabout.

Le 18 janvier dernier, Mohamed Salah s’est blessé dans le match contre le Ghana (2-2), souffrant d’une élongation aux ischio-jambiers. La fédération égyptienne avait annoncé que son attaquant star ne raterait que les deux prochains matchs. Il devait donc être théoriquement opérationnel pour les quarts de finale, mais les choses se sont compliquées. Ramy Abbas Issa, son agent, a confirmé sur X que « la blessure est finalement plus grave que prévu. Il sera absent pendant 21 à 28 jours, et non deux matchs. Sa meilleure chance de participer à la CAN est de suivre une rééducation intensive au Royaume-Uni et de rejoindre l’équipe dès qu’il sera en forme. » …

