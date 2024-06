La Belgique ne joue à rien et retrouvera les Bleus en huitièmes

Insipide, la Belgique a eu l'air de se contenter du match nul ce mercredi face à l'Ukraine (0-0). Ce point condamne les Diables à la deuxième place de ce groupe E, synonyme de huitièmes de finale face à... l'équipe de France.

Ukraine 0-0 Belgique

But : Ah bah non

Visiblement, la Belgique voulait vraiment retrouver la France en huitièmes. Tenus en échec par l’Ukraine ce mercredi à Stuttgart au terme d’un match très pauvre (0-0), les Diables n’ont pas su remplir la condition sine qua non pour grimper à la première place : gagner. La punition – si c’en est vraiment une – pour les Belges sera d’affronter les Bleus, leurs meilleurs ennemis, au prochain tour. La Zbirna , pas vraiment déchaînée non plus, avait tout autant intérêt à remporter cette partie, faute de quoi elle devait espérer un vainqueur dans l’autre match ; ce qui n’est pas arrivé. Les Ukrainiens sont donc éliminés et auront peut-être l’impression de ne pas avoir joué crânement leur chance.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com