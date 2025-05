information fournie par So Foot • 13/05/2025 à 09:58

La baston entre Kyks et le PSG se poursuit en coulisse

Kylian Mbappé et son ancien club, le Paris Saint-Germain, sont en bras de fer depuis le départ du joueur l’été dernier : un litige financier dans lequel Kyks réclame 55 millions d’euros de salaires et primes impayés au PSG . Début avril, le clan Mbappé avait obtenu la saisie à titre conservatoire de ces 55 millions sur les comptes du club de la capitale. Mais ce lundi devant le juge d’exécution des peines, l’équipe championne de France a estimé que Mbappé n’avait « pas suffisamment apporté la preuve d’une apparence de créance et a échoué à démontrer une quelconque menace pour le recouvrement » , comme l’indique l’AFP.…

