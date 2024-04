La banque Lazard retrouve des couleurs au premier trimestre

( AFP / MATTHIEU ALEXANDRE )

La banque d'affaires Lazard attaque positivement 2024 en publiant jeudi un chiffre d'affaires record pour un premier trimestre, porté par le conseil financier, et un bénéfice net de 36 millions de dollars, contre une perte de 22 millions à la même époque l'an dernier.

Le chiffre d'affaires de la banque s'est apprécié de 41% sur un an entre janvier et mars, à 765 millions de dollars, à la faveur d''une reprise du marché des fusions et acquisitions.

"Le chiffre d'affaires record de Lazard au premier trimestre reflète l'amélioration de l'environnement des fusions et acquisitions", a commenté dans un communiqué le patron de Lazard Peter Orszag, en poste depuis octobre dernier.

Le conseil financier, activité phare de la banque, retrouve en effet des couleurs avec un quasi doublement de son chiffre d'affaires sur un an, à 454 millions d'euros.

L'activité de conseil est une activité par essence volatile, avec des périodes plus ou moins porteuses pour les fusions-acquisitions.

La comparaison par rapport à 2023 est d'autant plus marquante que le resserrement des conditions financières et l'incertitude géopolitique avaient jeté un coup de froid sur le marché l'an dernier.

La gestion d'actifs, l'autre métier principal de Lazard, a bien résisté, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4% sur un an, à 295 millions de dollars.

En 2023, la banque avait perdu 75 millions de dollars, une première sur une année civile depuis 2009, pour un chiffre d'affaires de 2,52 milliards de dollars (-9%).

A titre de comparaison, son concurrent de toujours Rothschild a gagné l'an dernier 275 millions d'euros de bénéfice, pour un chiffre d'affaires quasi identique de 2,54 milliards d'euros (-15% sur un an).

Lazard a par ailleurs achevé sa phase de réduction d'effectifs portant sur 10% des 3.400 employés à fin 2022, annoncée il y a un an.

Le 14 septembre dernier, M. Orszag avait partagé aux salariés son ambition de doubler le chiffre d'affaires de la banque d'affaires franco-américaine d'ici à 2030.

Des rumeurs d'un retrait de la cote du groupe ont circulé l'an dernier, après l'annonce de celui de son concurrent historique Rothschild.