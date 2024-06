La banque centrale suisse abaisse son taux de 25 points de base à 1,25%

La banque centrale suisse a de nouveau assoupli sa politique monétaire jeudi, abaissant son taux directeur d'un quart de point pour le porter à 1,25%, l’inflation plus faible en Suisse que dans de nombreux autres pays lui donnant davantage de marge de manœuvre.

( AFP / BEN STANSALL )

La banque nationale suisse (BNS) a également abaissé sa prévision d'inflation pour 2024, la ramenant à 1,3% (contre 1,4% auparavant), indique-t-elle dans un communiqué.

Elle l'a également abaissé à 1,1% pour 2025, contre 1,2% lors de sa précédente réunion trimestrielle en mars, et à 1% pour 2026 (contre 1,1% auparavant).

La BNS a en revanche laissé sa prévision de croissance inchangée, aux environs de 1%, tablant toujours sur une progression "modérée" du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse au cours des prochains trimestres.

Les économistes étaient très partagés quant à la décision de la BNS. En mars, elle avait créé la surprise en abaissant son taux directeur d'un quart de point pour le ramener à 1,50%, prenant déjà en compte le recul de l'inflation. Au début du trimestre de nombreux économistes s'attendaient à ce qu'elle assouplisse à nouveau sa politique monétaire en juin.

Mais plusieurs d'entre eux avaient depuis changé d'avis alors que l'inflation a repris une pente ascendante, notamment sous l'effet d'une hausse des loyers.

Après être retombée à 1% en mars, soit son plus bas niveau en deux ans et demi, l'inflation est remontée à 1,4% en avril et en mai.

Depuis juin 2022, l'inflation se situe néanmoins sous la barre des 2% que vise la BNS.