L1: Kylian Mbappé vit son dernier match au Parc des Princes

Kylian Mbappé devant le tifo déployé en son honneur par la tribune Auteuil du Parc des Princes avant le match contre Toulouse, le 12 mai 2024 ( AFP / FRANCK FIFE )

Célébré en avant-match par les supporters, Kylian Mbappé foule pour la dernière fois la pelouse du Parc des Princes sous les couleurs du Paris SG dimanche contre Toulouse pour la 33e journée de Ligue 1 (21h00), deux jours après l'officialisation de son départ après sept saisons passées dans la capitale.

Le capitaine des Bleus est titulaire - lui qui a beaucoup été mis sur le banc en Ligue 1 ces dernières semaines - même si le titre est déjà acquis.

A son entrée pour l'échauffement, Kylian Mbappé a été célébré par la tribune des Ultras d'Auteuil, avec un tifo à son effigie, une banderole "Enfant de la banlieue parisienne, tu es devenu légende du PSG", des chants et des fumigènes. Le joueur a rejoint le bas des tribunes pour remercier les supporters.

Signe de sentiments mélangés dans le public, quelques minutes auparavant, le nom de Kylian Mbappé avait été sifflé par une partie des Ultras lors de l'annonce de la composition dans le stade.

Aucun hommage officiel ne sera organisé par le club, tant le climat est glacial entre la direction et la superstar, climat installé depuis que Mbappé a annoncé l'été dernier qu'il n'activerait pas la clause de prolongation de son contrat.

Kylian Mbappé salue le public pour sa dernière au Parc des Princes sous les couleurs du PSG avant le match contre Toulouse, le 12 mai 2024 ( AFP / FRANCK FIFE )

Dans l'avant-match animé par le club, le nom de Kylian Mbappé a été savamment évité. "L'événement du soir c'est bien sûr le titre de champion de France", ont ainsi annoncé les présentateurs.

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG (255) a confirmé vendredi dans une vidéo de près de quatre minutes qu'il partirait cet été. "Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche", a-t-il déclaré. "J'avais besoin d'un nouveau challenge après sept années."

S'il n'a pas dévoilé sa destination, ce devrait être sauf coup de théâtre le Real Madrid.

- "Une légende du club" -

Pour l'heure, aucun hommage spécifique n'a été annoncé par le Paris SG en l'honneur du Bondynois, qui malgré ses nombreux records n'est pas parvenu à guider le club vers un premier sacre en Ligue des champions. "Dimanche sera consacré à la célébration du titre en Ligue 1", avec la remise du trophée "Hexagoal", le 12e de l'histoire du club, glisse-t-on au sein de la direction.

Le club considère en effet que l'annonce est un non-événement et prépare l'après-Mbappé depuis de longs mois, puisque qu'il avait été notifié de sa décision dès février. Pour le grand public non plus l'information, largement relayée dans les médias, n'est pas nouvelle.

Samedi, comme si de rien n'était, le PSG continuait de tweeter sur des sujets sans lien avec son buteur, comme les nouveaux maillots ou un jeu vidéo.

Luis Enrique a lui-même botté en touche sur la question d'un éventuel hommage dimanche. En revanche, il a mis un point d'honneur à saluer son joueur en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines): "C'est une légende du club, a-t-il dit, c'est un joueur qui a tout donné pour ce club, et le club lui a tout donné aussi."

"Malgré le fait qu'on ait voulu souvent nous opposer, ce que Kylian a démenti publiquement, tout ce que je peux dire sur Kylian en tant que footballeur et personne est merveilleux", a insisté l'entraîneur espagnol.

- Faux suspense -

L'attaquant français du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé après la victoire du club contre l'AS Monaco, le 31 mars 2018 ( AFP / FRANCK FIFE )

"Je comprends sa décision", il faut "que ça se termine de la meilleure manière pour toutes les parties", a-t-il ajouté, assurant que le "PSG serait plus fort la saison prochaine". Car, estime-t-il, le départ de Mbappé, annoncé de longue date, "ne change rien au panorama général".

Dans la foulée de sa vidéo, où il remercie notamment ses entraîneurs et directeurs sportifs successifs - mais ne mentionne pas le président Nasser Al-Khelaïfi -, Kylian Mbappé a rencontré le Collectif Ultras Paris (CUP) vendredi soir au Parc des Princes: "J'ai eu la chance de faire partie de ce club", a-t-il lancé, se remémorant "les émotions, toutes les ambiances".

Cette dernière saison a été en demi-teinte, à cause du faux suspense sur son départ et ses performances médiocres en Ligue des champions, notamment lors de l'élimination en demi-finales contre Dortmund mardi soir au Parc des Princes.

L'ancien joueur Belge du PSG Thomas Meunier, qui a côtoyé Mbappé, l'a encensé dans L'Equipe: "Kylian, c'est le numéro 1 de l'histoire du PSG. Sur le terrain, médiatiquement, dans le charisme... c'est Mbappé."

En tout cas, les Madrilènes semblent prêts à craquer pour leur future recrue. Alors que le Real fêtait dimanche matin son titre en Liga, le maire de la ville Luis Martinez-Almeria a suscité des rires dans une séquence largement reprise par les médias espagnols: "Je veux remercier le président Florentino Perez pour tout le travail sportif réalisé, le nouveau Santiago-Bernabéu... et puis voilà j'ai entendu les enfants ici lui dire +Mbappé, Mbappé, Mbappé+, et les enfants disent toujours la vérité".