information fournie par So Foot • 18/10/2023 à 20:26

L’Union saint-gilloise lance un concours d’architecture pour son futur stade

À la fin, il n’en restera qu’un.

L’Union saint-gilloise prépare son déménagement dans la ville de Forest, qui accueillera son futur stade. Dans cette optique, le club vient de lancer un concours d’architecture. Une première en Belgique. Tous les candidats sont libres de transmettre leur projet, jusqu’au 6 novembre. « Nous visons pleinement la qualité , annonce la Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons. C’est aussi ce que mérite un club comme l’Union, qui évolue au plus haut niveau. Nous voulons que le stade devienne non seulement un nouveau foyer chaleureux pour les supporters, mais aussi un bon voisin dans le quartier. » …

QB pour SOFOOT.com