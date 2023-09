L’Union saint-gilloise en froid avec l’UEFA

Guerre d’unions.

Quelques mois après avoir intégré l’Union des clubs européens (UCE), l’Union saint-gilloise commence à en ressentir les premières répercussions. Ce syndicat, permettant de représenter les « petits et moyens » clubs du Vieux Continent, comprend ainsi Osasuna (Espagne), le Lokomotiva Zagreb (Croatie), le FK RFS (Lettonie), le Bohemian FC (Irlande) et le Maccabi Netanya (Israël) en plus des Bruxellois. Or, ces derniers sont les seuls du contingent à disputer une coupe d’Europe cette saison, en l’occurrence la Ligue Europa, dans le groupe de Liverpool et Toulouse, ce qui est loin de plaire à l’UEFA.…

EL pour SOFOOT.com