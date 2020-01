L'union monétaire : ce défi que l'Afrique de l'Ouest doit relever

Les 15 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) ont décidé, fin juin 2019, de créer une monnaie appelée éco. Dans la foulée, l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a déclaré qu'elle allait changer le nom du franc CFA en éco. Il s'agit d'un vieux projet qui remonte à plusieurs décennies.C'est le 20 avril 2000, à Accra, que les six pays ouest-africains (Gambie, Ghana, Guinée, Liberia, Nigeria, Sierra Leone) ont annoncé leur intention de créer une union monétaire en Afrique de l'Ouest (UMOA). Celle-ci deviendra en avril 2002 la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest (ZMAO) à côté de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), regroupement de huit États ouest-africains essentiellement francophones (à l'exception de la Guinée-Bissau) ayant en partage le franc CFA.Le projet prévoyait une fusion ultérieure de cette seconde union monétaire avec l'UEMOA. Le but était de faire coïncider les frontières de l'union monétaire avec celles de la Cedeao. Ce scénario conduirait l'UEMOA à renoncer au franc CFA pour adopter l'éco, nouvelle monnaie régionale dont le régime de change vis-à-vis de l'euro et du dollar ne fut pas précisé. Mais sommes-nous aujourd'hui dans une configuration régionale propice à une union monétaire ?Lire aussi Franc CFA : cinq choses à rappeler sur une monnaie qui fait débatLa Cedeao, une zone monétaire optimale ?Sur le plan théorique,...