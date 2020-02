L'Union africaine s'attelle (enfin) au panafricanisme financier

L'année 2020 sera chargée pour Nana Akufo-Addo. En plus d'assurer une éventuelle campagne présidentielle, le chef de l'État ghanéen aura la lourde charge d'impulser la création d'institutions financières panafricaines. Celles-ci seront dépendantes de l'Union africaine (UA). La mission, qui lui a été allouée lors du 33e sommet ordinaire de l'organisation terminé ce lundi 10 février à Addis-Abeba, consiste à accélérer la mise sur pied de la Banque centrale africaine (ACB), du Fonds monétaire africain (AMF), de la Banque africaine d'investissement (AIB) et de la Pan-African Stock Exchange.Des institutions dont la création a été prévue par le traité d'Abuja adopté en 1991, et l'article 19 de l'Acte constitutif de l'Union africaine, adopté en 2000. Pour le président ghanéen, la mise en place de ces institutions est « essentielle pour une meilleure mobilisation des ressources sur le continent ». Elle stimulera le secteur financier du continent, a-t-il affirmé depuis la capitale éthiopienne. À l'assemblée, il a présenté son plan d'action, en trois axes.Lire aussi : Ghana ? Économie : un budget 2019 sans le FMIUn choix judicieux pour l'UA ?Premier impératif : travailler avec les pays hôtes ? le Cameroun pour l'AMF, le Nigeria pour l'ACB et la Libye pour l'AIB ? afin d'accélérer les signatures et ratifications des pays du continent au projet, au nombre de 26 aujourd'hui. Nana Akufo-Addo propose ensuite l'élaboration d'une...