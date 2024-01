L’UNFP s’attaque aux « lofts » et porte plainte

Kylian Mbappé a-t-il fait bouger les lignes ?

Ce mardi 16 janvier, l’Union nationale des footballeurs et footballeuses professionnels (UNFP) a annoncé avoir déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République pour « extorsion, harcèlement et complicité de ces délits pour le non-respect de l’article 507 de la Charte du football professionnel » , dénonçant ainsi les agissements des clubs français vis-à-vis de certains de leurs joueurs. « Ces pratiques, très largement répandues – 180 joueurs depuis le début de la présente saison -, sont même revendiquées par les clubs » , écrit le syndicat des footballeurs professionnels. Il décrit les « lofts » comment un moyen d’infliger aux joueurs « un isolement brutal et des pressions multiples » , comme le rapporte l’AFP. L’UNFP remet notamment en cause la FIFA, qui placerait les clubs dans une position dominante par rapport aux joueurs.…

