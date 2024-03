information fournie par So Foot • 26/03/2024 à 23:55

L’Ukraine se qualifie pour l’Euro, la Pologne dans le groupe des Bleus

L’Ukraine et la Pologne ont arraché les ultimes tickets pour l’Euro ce mardi, après des succès au bout du suspense face à l’Islande et au Pays de Galles. Résumé.

Ce mardi soir, les trois derniers billets restants pour l’Euro 2024 étaient en jeu. Et si les Géorgiens ont su se saisir de l’un des précieux sésames au nez et à la barbe des Grecs, l’Ukraine, l’Islande, le Pays de Galles et la Pologne luttaient pour décrocher les leurs.

À Wrocław, l’Ukraine a attendu la fin pour retourner l’Islande et valider sa place (2-1) . Les Islandais ont pourtant cru faire la différence à la demi-heure. Déjà auteur d’un triplé en demies de ces barrages face à Israël (1-4), Albert Guðmundsson s’est dit que prolonger la dynamique pouvait toujours être utile. Le meneur de jeu islandais s’est ainsi amusé de Ruslan Malinovskyi et Volodymyr Brazhko à l’entrée de la surface, avant de déclencher une frappe rasante du gauche pour ouvrir le score (0-1, 30 e ).…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com