information fournie par So Foot • 21/12/2023 à 12:05

L’UEFA prend note de la décision de justice concernant la Superligue

L’UEFA fait acte de résistance.

Ce 21 décembre, la CJUE a rendu sa décision quant à la conformité légale de la Superligue et c’est bien Florentino Perez et Joan Laporta (les principaux instigateurs du mouvement) qui ont vaincu lors de cette bataille. La réaction de l’UEFA ne s’est pas faite attendre puisqu’une heure après cette décision, l’organisation européenne a publié un communiqué. Dans ce texte, l’UEFA annonce « prendre note de l’arrêt rendu aujourd’hui par la CJUE dans l’affaire de la Super League européenne » et « reste résolue dans son engagement à maintenir la pyramide européenne du football. » …

