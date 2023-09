information fournie par So Foot • 26/09/2023 à 13:47

L’UEFA aurait élaboré de fausses preuves pour couvrir le fiasco de la finale de la Ligue des champions 2022

Histoire de creuser un peu plus.

La finale de Ligue des champions 2022 entre Liverpool et le Real Madrid (0-1) avait bien failli tourner au drame avant même le coup d’envoi. Le Stade de France avait, en tout cas, servi d’exemple pour mettre en lumière la non-gestion de la situation de la part des forces de l’ordre françaises, des dirigeants politiques, mais aussi sportifs. Plus d’un an après le fiasco, le Guardian révèle que l’UEFA aurait présenté des preuves « complètement fausses » dans une enquête indépendante. Celles-ci auraient servi à protéger la sécurité de l’organisation, dirigée par Zeljko Pavlica, ami proche du président de l’instance européenne Aleksander Čeferin.…

EL pour SOFOOT.com