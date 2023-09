information fournie par So Foot • 26/09/2023 à 16:22

L’UEFA assouplit (un peu) les sanctions contre la Russie

Petit à petit.

Depuis février 2022, date de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Russie, l’UEFA a exclu tous les clubs russes et la sélection nationale de ses compétitions. Privés de finale de Ligue des Champions, d’Euro 2022 féminin ou encore de qualifications à l’Euro 2024, la Sbornaya et les clubs du pays ont toutefois vu l’instance européenne lever le pied ce mardi. La sélection U17 va pouvoir rejouer dans les compétitions régies par l’UEFA à condition de ne pas utiliser le drapeau et l’hymne, mais aussi de jouer en dehors des frontières russes.…

EL pour SOFOOT.com