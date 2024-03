L'UE valide l'octroi d'aides pour moderniser la flotte de pêche d'outre-mer

( BELGA / JAMES ARTHUR GEKIERE )

L'Union européenne (UE) a validé l'octroi d'aides à la modernisation et la rénovation d'une partie de la flotte de pêche ultramarine, en suspens depuis plus d'un an, a annoncé mercredi la ministre déléguée aux Outre-mer.

"Excellente nouvelle pour nos pêcheurs ! L'UE vient de valider l'octroi d'aides pour la modernisation et la rénovation d'une partie de notre flotte de pêche en Outre-mer", a annoncé Marie Guévenoux sur X (ex-Twitter), confirmant une informant du quotidien Ouest-France.

Cette décision autorise la France et le Portugal à aider les pêcheurs artisans de régions ultrapériphériques (RUP) à renouveler leur navire de moins de douze mètres. Sont concernés la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et La Réunion en France et Madère au Portugal.

"Le nombre maximum de navires bénéficiant de cette décision est de 51 pour la France et de sept pour Madère", a déclaré le commissaire européen à l'environnement et aux pêches, Virginijus Sinkevicius, cité par Ouest-France.

Ces aides permettront de rendre les bateaux plus sûrs "car ces petites flottes sont plus sujettes à des problèmes de sécurité", a-t-il ajouté.

Les deux pays se partageraient une enveloppe de 63,8 millions d'euros, selon un communiqué du ministère des Outre-mer datant de mars 2022.

La Commission européenne avait à l'époque déjà autorisé la France à bénéficier de cette aide, avant de faire un revirement un an plus tard en raison d'un désaccord sur les stocks de poissons et les capacités techniques des bateaux.

"Le renouvellement des petits navires est essentiel pour assurer des conditions de travail sûres pour les petits pêcheurs et pour sauvegarder les filières de pêche artisanales et traditionnelles", a précisé dans un communiqué l'eurodéputé Younous Omarjee (LFI), président de la Commission du développement régional au Parlement européen, impliqué dans le dossier.