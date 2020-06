Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE prolonge de six mois les sanctions contre la Russie Reuters • 29/06/2020 à 17:33









L'UE PROLONGE DE SIX MOIS LES SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne a officiellement prolongé lundi de six mois, jusqu'au 31 janvier 2021, les sanctions prises contre la Russie en raison du conflit en Ukraine. La décision avait été prise le 19 juin lors d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE après examen de l'application des accords de Minsk, censés ramener la paix dans l'est de l'Ukraine après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. "Etant donné qu'une pleine mise en oeuvre n'a pas encore été atteinte, les dirigeants de l'UE ont pris la décision politique de renouveler les sanctions économiques contre la Russie", déclare le Conseil européen dans un communiqué. (Marine Strauss; version française Bertrand Boucey)

