Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE aura besoin de 500 milliards d'euros supplémentaires pour se remettre, selon le MES Reuters • 19/04/2020 à 12:57









L'UE AURA BESOIN DE 500 MILLIARDS D'EUROS SUPPLÉMENTAIRES POUR SE REMETTRE, SELON LE MES BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne aura besoin d'au moins 500 milliards d'euros supplémentaires provenant de ses différentes institutions pour se remettre des conséquences du nouveau coronavirus, somme qui viendrait en plus d'un montant équivalent convenu il y a 10 jours, a déclaré Klaus Regling, le président du MES. Dans un entretien publié dimanche par le journal italien Corriere della Sera, le dirigeant du Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds d'urgence de la zone euro, déclare que la manière la plus simple de réunir ces fonds serait de passer par la Commission européenne et le budget de l'UE . "Je dirais que, pour la deuxième phase, nous avons besoin d'encore 500 milliards d'euros de la part des institutions européennes, mais cela pourrait être davantage", poursuit Klaus Regling. "A cet effet, nous devons discuter de nouveaux instruments avec un esprit ouvert mais il s'agit aussi de faire appel à des institutions existantes parce que c'est plus facile, en particulier la Commission et le budget européen", ajoute-t-il. "Repenser les fonds européens peut largement contribuer au maintien de la cohésion au sein de l'Union européenne." Le 9 avril, les ministres des Finances de l'UE sont convenus d'un plan de soutien de 500 milliards d'euros pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du coronavirus, après des semaines de querelles qui ont souligné les douloureuses divisions au sein du bloc communautaire. L'Europe est particulièrement touchée par l'épidémie, qui a mis l'économie mondiale à l'arrêt, déplorant non loin de 60% du total mondial des décès liés à la maladie, qui s'approche des 160.000, selon les dernières données Reuters. Les dirigeants de l'Union européenne doivent se réunir par visioconférence le 23 avril. Un compromis possible pourrait être trouvé dans le principe d'une Commission européenne empruntant sur le marché avec la garantie du budget européen à long terme. (Jan Strupczewski, version française Benoît Van Overstraeten)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.