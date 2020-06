Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Opep+ se dirige vers une prolongation d'un mois de la baisse de production Reuters • 06/06/2020 à 13:36









L'OPEP+ SE DIRIGE VERS UNE PROLONGATION D'UN MOIS DE LA BAISSE DE PRODUCTION BAGDAD (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres grands producteurs emmenés par la Russie vont de manière la "plus probable" s'entendre samedi sur une prolongation d'un mois de leur pacte sur une réduction coordonnée de leur offre, a déclaré un délégué de l'Opep. "Il est le plus probable que la réunion d'aujourd'hui aboutisse à une prolongation de l'accord pour un mois seulement. C'est la tendance générale au sein d'Opep+", a dit ce délégué, qui a requis l'anonymat. Cet accord, valable jusque fin juin pour l'instant, sur une baisse sans précédent de la production mondiale de pétrole a été conclu en avril au moment de l'effondrement des cours provoqué notamment par la crise économique déclenchée par la pandémie liée au nouveau coronavirus. (Ahmed Rasheed; version française Bertrand Boucey)

