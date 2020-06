Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OMS reprend ses essais sur l'hydroxychloroquine Reuters • 03/06/2020 à 19:24









L'OMS REPREND SES ESSAIS SUR L'HYDROXYCHLOROQUINE GENEVE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va reprendre ses essais sur l'hydroxychloroquine comme traitement potentiel contre le nouveau coronavirus, qui avaient été suspendus à titre de précaution, a annoncé mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'OMS avait suspendu lundi dernier la partie hydroxychloroquine de son essai clinique Solidarity après la publication d'une étude dans la revue scientifique The Lancet, qui concluait que ce traitement antipaludéen pourrait augmenter le risque d'arythmie cardiaque et de décès. Mais The Lancet a publié lundi une mise en garde concernant cette étude, en pointant plusieurs failles méthodologiques. Le groupe pharmaceutique français Sanofi, qui a annoncé vendredi suspendre le recrutement de nouveaux patients dans le cadre de ses deux essais cliniques sur l'hydroxychloroquine, a déclaré de son côté qu'il examinerait les informations disponibles et mènerait des consultations dans les prochains jours afin de décider s'il reprend ces essais. (Emma Farge, Michael Shields, avec Matthias Blamont, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.