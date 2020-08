Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OMS recommande de porter un masque à partir de 12 ans Reuters • 23/08/2020 à 11:20









L'OMS RECOMMANDE DE PORTER UN MASQUE À PARTIR DE 12 ANS ZÜRICH (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les enfants âgés de 12 ans et plus devraient porter un masque pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans les mêmes conditions que les adultes. Les enfants âgés de 12 ans et plus devraient surtout porter un masque lorsqu'une distance sanitaire d'un mètre ne peut être garantie et qu'ils se trouvent dans une région touchée par le virus, écrivent l'OMS et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) dans un document daté du 21 août publié sur internet. En ce qui concerne les enfants âgés de six et 11 ans, les organisations pensent que le port du masque dépend d'un certain nombre de facteurs : degré d'intensité de l'épidémie dans la région, capacité de l'enfant à porter un masque, accès au masque et surveillance adéquate par un adulte. L'impact potentiel sur l'apprentissage et le développement psychosocial, ainsi que les interactions de l'enfant avec des personnes fragiles, doivent aussi être pris en compte. Les enfants âgés de cinq ans et moins ne devraient pas être tenus de porter un masque pour des questions de sécurité et d'intérêt général de l'enfant, estiment encore l'OMS et l'UNICEF. Plus de 23 millions de personnes auraient été infectées par le nouveau coronavirus et près de 800.000 en sont mortes, selon un décompte réalisé par Reuters. (Silke Koltrowitz avec Stephanie Nebehay, version française Elizabeth Pineau)

