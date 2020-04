Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OMS avertit que le coronavirus sera là longtemps Reuters • 22/04/2020 à 19:23









L'OMS AVERTIT QUE LE CORONAVIRUS SERA LÀ LONGTEMPS GENEVE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a dit mercredi avoir relevé des "tendances inquiétantes à la hausse" de premières phases épidémiques au nouveau coronavirus dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique centrale et du Sud. Elle a aussi jugé que la levée des limitations aux déplacements entre pays devait se faire avec prudence. "La plupart des pays en sont encore dans les premières phases de leurs épidémies et certains autres qui ont été touchés au début de la pandémie commencent à observer une résurgence de cas", a déclaré à la presse le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Ne vous méprenez pas, nous avons encore beaucoup de chemin à accomplir. Ce virus sera avec nous pendant longtemps", a-t-il ajouté, tout en faisant état de progrès en Europe de l'Ouest. Mike Ryan, directeur exécutif de l'OMS chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire, a pour sa part mis en garde contre un redémarrage trop rapide du transport mondial, réclamant une "gestion du risque prudente". (Stephanie Nebehay et Emma Farge; version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

