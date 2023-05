information fournie par So Foot • 09/05/2023 à 23:29

L’OM tape du poing sur la table et demande « davantage de respect » en matière d’arbitrage

Marseille égalise avec Lens en matière de chouinage sur l’arbitrage.

L’OM s’est fendu d’un communiqué acerbe ce mardi pour dénoncer « une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison » , trois jours après sa défaite contre le Racing (2-1), marquée par le refus controversé d’un but d’Alexis Sanchez. « Obligé de réagir » , le club « demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décision futures afin de garantir l’équité des compétitions, à supposer que ce principe fondamental puisse encore être préservé » .…

QB pour SOFOOT.com