L’OM se débarrasse de Benfica aux tirs au but

Dominateur mais longtemps inefficace, l’OM a fini par avoir la peau de Benfica aux tirs au but (1-0, 4-2 TAB). Le rêve d’une nouvelle épopée, six ans après la finale perdue à Lyon, reste intact.

OM 1-0 (4-2 TAB) Benfica

But : Moumbagna (79 e )

En 1990, la main de Vata. En 2010, la faute imaginaire d’Édouard Cissé, donnant au SLB le coup franc de la gagne. Et en 2024, la revanche, enfin. Porté par le Vélodrome, l’OM a laissé les mauvais souvenirs derrière lui en éliminant Benfica en quarts de finale de la Ligue Europa. Nettement dominateurs, les Phocéens ont effacé le petit but de retard pris à l’Estádio da Luz grâce à Faris Moumbagna, sorti du banc pour délivrer le peuple marseillais. L’OM aurait longtemps pu regretter les nombreuses occasions ratées, mais la séance de tirs au but a basculé du bon côté, pour une fois. Deux ans après sa demi-finale de Ligue Europa Conférence, et six ans après son épopée en Ligue Europa, l’OM retrouve le dernier carré d’une compétition européenne.…

Par Quentin Ballue, au Vélodrome pour SOFOOT.com