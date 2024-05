L’OM paume à Reims et dit presque adieu à l’Europe

C’était un match à quitte ou double pour Marseille, qui a sombré à Auguste-Delaune (1-0) et aura besoin d’un alignement de planètes, lors de la dernière journée, pour se qualifier en Coupe d'Europe.

Reims 1-0 Marseille

But : Mbemba (33 e , C.S.C.) pour Reims

L’OM avait une belle occasion, avec ce match en retard de la 32 e journée, de se placer idéalement avant le dernier multiplex de Ligue 1. Surtout qu’il y avait eu le succès à la maison contre Lorient (3-1), dimanche, pour se remonter le moral après le drame de Bergame. Mais au lieu de froisser Reims – qui n’a plus rien à jouer dans cette fin de saison – pour dépasser Lyon (7 e ) et Lens (6 e ) à la différence de buts, l’équipe phocéenne – avant-dernière équipe du championnat à l’extérieur – a raté son match et s’est fait piéger par un club champenois décomplexé depuis le départ de Will Still, et vainqueur pour la première fois sous la houlette de l’intérimaire Samba Diawara (1-0). Huitièmes à trois points des deux du dessus, les Marseillais auront besoin d’un faux pas des Lyonnais ou des Lensois – voire des deux, selon l’issue de la finale de Coupe de France – pour ne pas passer leurs jeudis soir devant la télé la saison prochaine.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com