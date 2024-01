information fournie par So Foot • 20/01/2024 à 19:57

L’OM officialise l’arrivée de Faris Moumbagna

Une signature en pleine CAN.

Son entrée à un quart d’heure du terme ce vendredi n’a rien changé pour le Cameroun face au Sénégal (défaite 3-1) en Coupe d’Afrique des nations, mais Faris Moumbagna s’est consolé en s’engageant dans la foulée avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028. Orphelin de plusieurs éléments en raison de la compétition internationale, l’OM continue son mercato hivernal mouvementé après les arrivées du milieu Jean Onana et du latéral gauche Ulisses Garcia. Faris Moumbagna vient, lui, renforcer le front de l’attaque où Vitinha peine toujours à trouver ses marques, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a profité de la fin d’année civile pour définitivement lancer son aventure phocéenne. Pour l’heure, l’attaquant camerounais est toujours en lice du côté de la Côte d’Ivoire, mais il ne faudra pas se louper contre la Gambie, mardi, pour le compte de la troisième et dernière journée des poules, sous peine d’arriver à Marseille plus tôt que prévu.…

EL pour SOFOOT.com