information fournie par So Foot • 01/08/2023 à 14:38

L’OM lorgne un talent milanais

Un été des plus ambitieux sur la Canebière.

Déjà auteur d’un mercato remarquable à moindre coût (Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr, Blanco, Ndiaye, entre autres), l’Olympique de Marseille aimerait – tout comme Lens – également séduire Charles De Ketelaere, peu utilisé et en dépression à Milan (une passe décisive en 32 rencontres). Le milieu offensif et international belge de 22 ans plairait à Marcelino et à Pablo Longoria, selon la Gazzetta dello Sport .…

AL pour SOFOOT.com