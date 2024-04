« L’OM était traumatisé par les tirs au but depuis Bari »

L’homme derrière Kid Francescoli s’appelle Mathieu et il rentre d’une belle tournée aux États-Unis. Dans la foulée de son retour en France, il était avec des potes au stade Vélodrome jeudi soir pour assister à un match qui restera dans les mémoires phocéennes : OM-Benfica.

Quand on s’appelle « Kid Francescoli », on a toujours le festival d’Enzo Francescoli mal payé lors de la demi-finale de Ligue des champions entre l’OM et Benfica en 1990 dans un coin de la tête. Alors, vengé ? On l’a dans un gros coin de la tête effectivement. L’affront n’est pas lavé, il ne le sera jamais vraiment. OM-Benfica de 1990, c’est un double traumatisme avec le récital de Francescoli à l’aller qui ne mène à rien, et le retour avec la main de Vata. Mais celui de jeudi remet un peu les choses en ordre. C’est déjà la plus belle journée de la saison. J’étais virage nord, donc penalty raté et larmes de Di María sous mes yeux, c’est un peu une soirée rêvée. Il nous avait moins fait de mal que Vata, mais quand même.

Comment te retrouves-tu au stade alors que tu boucles tout juste une tournée aux États-Unis ? Je suis abonné aux Fanatics avec des potes, mais depuis le début de la saison, je n’ai pas eu le temps d’aller voir beaucoup de matchs. La première partie de la saison, j’étais en tournée en Europe, mais c’était sous Gattuso, donc il y avait moins de regrets. Là, je vais repartir au Mexique, donc je raterai OM-Atalanta. Mais au moins, j’ai vécu ce Vélodrome en fusion.…

Propos recueillis par Romain Canuti pour SOFOOT.com