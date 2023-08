L’OM envoie Konrad de La Fuente en Espagne

Au moins, il jouera avec Zidane.

Complètement barré à l’OM, Konrad de la Fuente est de nouveau prêté par les Phocéens, cette fois avec option d’achat. Rapidement indésirable à l’Olympiakos également la saison passée (5 matchs avant d’être exclu de la liste UEFA et plus retenu dans le groupe en championnat), l’ailier américain de 22 piges prend la direction de la deuxième division espagnole, voir si l’herbe est plus verte pour lui à Eibar, qui joue la montée. Écarté du groupe pro par Marcelino, l’ancien du Barça B retrouve ainsi un environnement plus favorable pour pointer le bout de son museau sur un terrain.…

AL pour SOFOOT.com