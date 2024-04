information fournie par So Foot • 28/04/2024 à 23:46

L’OM dompte Lens et se replace

Après cinq matchs sans victoire en Ligue 1, l’OM a enfin renoué avec le succès sur sa pelouse, face au RC Lens. A trois journées de la fin, l’Europe n’est plus un mirage pour les Phocéens, qui reviennent à deux points de leur adversaire du soir au classement.

Olympique de Marseille 2-1 RC Lens

Buts : Aubameyang (1 re ) & Gueye (84 e ) pour l’OM // Saïd (77 e ) pour Lens

Avec trois défaites consécutives face au RC Lens, l’OM savait avant le coup d’envoi qu’il fallait se méfier de ces Sang & Or, qui ont souvent mis un coup d’arrêt aux ambitions marseillaises en championnat depuis deux ans. Mais, dans un Vélodrome qui n’a été conquis que par le PSG cette saison – toutes compétitions confondues –, les Marseillais ont mis fin à cette série négative, et signé leur première victoire en Ligue 1 depuis le 10 mars, face à Nantes. Arraché au courage plus qu’au talent, ce succès olympien permet à l’OM de revenir à deux points de la sixième place lensoise, à trois journées de la fin du championnat.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com