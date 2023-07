information fournie par So Foot • 15/07/2023 à 20:42

L’OM domine Nîmes, Nantes chute contre Laval

Mise en route réussie.

L’Olympique de Marseille a lancé sa préparation estivale avec un succès contre Nîmes (2-0) , ce samedi au centre Robert Louis-Dreyfus. Marcelino, qui connaissait là sa grande première en tant qu’entraîneur des Ciel et Blanc, a dû attendre la seconde période pour voir ses joueurs faire la différence face aux Crocos, désormais pensionnaires de National. La victoire phocéenne porte le sceau de Vitinha, qui s’est distingué en inscrivant deux buts, le premier d’une frappe puissante sous la barre (49 e ) et le second d’un subtil piqué (70 e ). À noter qu’Amine Harit a effectué son grand retour, huit mois après sa grave blessure face à Monaco.…

