information fournie par So Foot • 24/07/2023 à 13:23

L’OM connaît ses futurs adversaires en Ligue des champions

Voyage lointain à prévoir.

L’Olympique de Marseille connaît (presque) son futur adversaire pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Les hommes de Marcelino affronteront en effet le vainqueur du deuxième tour, opposant Dnipro-1 au Panathinaïkos. Il s’agit de l’un des plus gros tirages possibles dans cette phase qualificative. Ukrainiens et Grecs s’affronteront ce mardi pour le match aller, et le 1 er août pour le retour.…

EL pour SOFOOT.com