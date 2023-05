L’OM braque le Milan et monte sur le toit de l’Europe

Deux ans après les larmes de Bari, l'Olympique de Marseille tient sa revanche. Bousculés par des Milanais dominateurs, les Marseillais ont fait le dos rond pour s'offrir leur première Ligue des champions, grâce à une tête de Basile Boli. L'OM est sur le toit de l'Europe, une première pour un club français.

Olympique de Marseille 1-0 AC Milan

But : Boli (44 e )

C’était écrit : l’Olympiastadion de Munich ne pouvait sourire qu’à l’Olympique, venu de Marseille. Et ce 26 mai 1993 restera marqué par une pierre ciel et blanc : l’Olympique de Marseille est champion d’Europe, au terme d’une finale épique contre le Milan de Van Basten, Rijkaard et Baresi. La désillusion de Bari est effacée par une équipe que l’on n’attendait pas forcément cette année, après les départs de Papin et Waddle. Mais l’OM de Goethals a su se réinventer cette saison, et dans cette finale de C1, à l’image de sa parfaite maîtrise du piège du hors-jeu, nouveauté inventée par… les Milanais. Pour le reste : les Olympiens ont troqué leur flamboyance de 1991 contre une agressivité qui a fait pâlir les Rossoneri , piégés sur un coup de tête de Basile Boli qui restera dans l’histoire. Après 38 ans de disette, un club français remporte enfin la Ligue des champions et on peut jurer que ce succès en déclenchera d’autres.…

Par Adrien Hémard-Dohain, pas né pour SOFOOT.com