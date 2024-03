L’OM aurait écrit à l’UEFA pour contester le choix de l’arbitre désigné pour son match contre Villarreal

La boîte aux lettres de l’UEFA commence à être remplie de lettres de Longoria.

Il avait été l’homme au cœur des critiques après l’élimination des Olympiens par le Panathinaïkós en 3 e tour préliminaire de la Ligue des champions (2-2, 3-5 tab). Sept mois après, l’arbitre roumain Istvan Kovács reste persona non grata à l’OM. En cause, un arbitrage jugé défavorable aux Marseillais lors du match aller et un carton rouge litigieux donné à Geoffrey Kondogbia. L’homme de 39 ans est pourtant expérimenté : il a dirigé 21 matchs de Ligue des champions et dix-neuf rencontres de Ligue Europa.…

VD pour SOFOOT.com