information fournie par So Foot • 25/09/2023 à 16:35

L’OM aurait contacté Christophe Galtier

L’Olympique de Marseille, au top de l’ entertainment .

Moins d’une semaine après le départ précipité de Marcelino et l’intronisation de l’intérimaire Jacques Abardonado sur sa banquette, le club phocéen s’active pour trouver un remplaçant à l’Espagnol. Selon RMC Sport, Christophe Galtier – déjà sondé en juin – aurait été contacté par l’Olympique de Marseille pour succéder à Marcelino. Le président de l’OM Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta apprécieraient le profil de l’ex-entraîneur de Saint-Étienne, du LOSC, de Nice et surtout du PSG. Il faut dire que Galtier aurait ses partisans au sein du club, notamment plusieurs anciens Stéphanois.…

ARL pour SOFOOT.com