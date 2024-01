L’OM à Thionville avec « le couteau entre les dents, comme face à Lyon ou le PSG », promet Gattuso

Attention à la jurisprudence Andrézieux-Bouthéon, Carquefou, Canet Roussillon, Annecy…

Dimanche, l’OM de Gattuso retrouve la Coupe de France face l’US Thionville de Juli​en François, dix mois après la claque en quart de finale face à Annecy. Alors, forcément, les Olympiens arrivent méfiants à Saint-Symphorien, à l’image de Gennaro Gattuso : « Je connais l’histoire de l’an dernier et cette élimination contre Annecy après les victoires contre Rennes et Paris. Je sais que des joueurs avaient déjà acheté des billets pour la finale. C’est une erreur à ne plus reproduire, dès dimanche contre Thionville » . L’Italien s’attend à un match difficile , « contre une équipe qui marque beaucoup de buts et survole son championnat » , mais ses troupes sont prêtes et se présenteront « le couteau entre les dents comme face à Lyon ou le PSG . » …

