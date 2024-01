information fournie par So Foot • 05/01/2024 à 21:26

L’Olympique Lyonnais recrute deux Brésiliens

À défaut de signer Nemanja Matić.

Après avoir prêté jeudi Tino Kadewere à Nantes, l’Olympique Lyonnais n’a pas perdu de temps en officialisant ce vendredi l’arrivée de deux joueurs brésiliens. Les renforts se nomment Lucas Perri et Adryelson. Respectivement gardien de but et défenseur central, ils viennent tous les deux de Botafogo, le club brésilien également détenu par John Textor.…

TM pour SOFOOT.com