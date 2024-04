information fournie par So Foot • 23/04/2024 à 00:03

L’Olympiakos remporte la Youth League

Au moins, Nantes sera tombé face au vainqueur.

Opposé à l’AC Milan en finale de Youth League, l’Olympiakos n’a pas fait dans le détail pour décrocher la première coupe d’Europe de l’histoire pour un club grec, toutes catégories confondues (3-0). Malgré la présence de Francesco Camarda dans leurs rangs, les Italiens se sont fait écrasés par une formation du Pirée bien plus inspirée à la finition et qui a pu compter sur un Anxhelo Sina décisif sur sa ligne. Les buteurs se nomment Christos Mouzakitis, Antonios Papakanellos et Theofanis Bakoulas auteur d’un splendide retourné pour clore les débats. Ce lundi était décidément une sale journée pour le Milan.…

JF pour SOFOOT.com