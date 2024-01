L’OL, toujours malade en 2024

Battu par Rennes ce vendredi au Groupama Stadium (2-3), l'OL n'a toujours pas gagné en Ligue 1 en 2024 et enchaîne un second revers consécutif. Les Lyonnais, après une légère embellie fin 2023, sont toujours malades.

L’Olympique lyonnais avait débuté l’hiver en forme, après avoir agonisé tout l’automne, et se disait que la pleine santé n’attendait que lui en 2024. Malheureusement, les défenses immunitaires des Gones ont encore fait défaut aux pensionnaires du Groupama Stadium. Battu par Rennes ce vendredi à Décines-Charpieu (2-3), deux semaines après avoir perdu au Havre pour son premier match de l’année en Ligue 1 (3-1), l’OL a montré qu’il était encore loin d’être guéri. La première période des Lyonnais, au terme de laquelle ils étaient menés 3-0, est la preuve que les Rhodaniens sont à la merci de tout le monde et peuvent vivre une baisse de tension aussi spectaculaire que fulgurante.

Sur courant alternatif

Même s’ils avaient plutôt bien commencé la partie, les locaux ont perdu le fil dès l’ouverture du score des Rennais. Dès que les Bretons ont trouvé la faille, l’OL a plongé. Il s’est même noyé, à l’image du troisième but où les joueurs en maillots couleur marbre se sont tous transformés en statues le temps d’un corner. « On s’est mis tout seul dans la difficulté dans cette première mi-temps où on n’a pas été bons. Que ce soit dans les duels, techniquement, tactiquement, on était vraiment à la ramasse » , admettait Corentin Tolisso au micro de Prime Vidéo, quelques minutes après le coup de sifflet final. Plombé par ces trois pions de retard, Pierre Sage a été obligé de revoir sa copie au retour des vestiaires. « L’ensemble de l’équipe n’a pas été à la hauteur (en première mi-temps). Je dirais même l’ensemble du groupe et je m’inclus dedans » , analysait-il pour le diffuseur.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com