information fournie par So Foot • 27/02/2024 à 23:22

L'OL sort Strasbourg aux tirs au but et se faufile en demi-finales

L'OL sort Strasbourg aux tirs au but et se faufile en demi-finales

Dans un match loin d'être emballant, l'OL a eu besoin des tirs au but pour sortir une équipe de Strasbourg accrocheuse (0-0, 4 TAB 3), mais valide son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France.

Olympique lyonnais 0-0 (4 TAB 3) RC Strasbourg

On se plaignait du spectacle offert en Ligue des champions ? Quelques jours après s’être fait chiper sa dixième place par ces mêmes Lyonnais, un Strasbourg en crise avait l’occasion de se venger ce mardi soir au Groupama Stadium. Entre un OL vainqueur de ses cinq derniers matchs et un RCS incapable de s’imposer en championnat cette année, la décision a tardé à venir, mais c’est finalement la recrue Lucas Perri qui a offert la qualification aux Gones en sortant le premier tir au but strasbourgeois.

Benrahma, la (seule) menace

Le premier acte n’est franchement pas emballant. Lyon s’installe dans la moitié de terrains de Strasbourgeois bien en place, mais quasiment jamais inquiétants dans la partie de terrain adverse. Une fois n’est pas coutume, l’OL penche sérieusement à gauche, emmené par Saïd Benrahma, remuant et disponible, à défaut d’être vraiment dangereux. Sans être transcendants, les locaux montrent un visage qu’on n’aurait pu soupçonner avant leur cure hivernale : dominateurs et maîtres de leurs sujets (65% de possession en première période). Tout juste un décalage de Benrahma ou un contre emmené par Kevin Gameiro suscitent un semblant d’agitation, mais les portiers peuvent aller se réchauffer les paluches sans avoir été mis une seule fois à contribution à la pause.…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com