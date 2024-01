L’OL rêverait de faire revenir Karim Benzema

Et si ?…

Après seulement six mois passés à Al-Ittihad (Arabie saoudite), Karim Benzema semble déjà en avoir marre et le climat serait tendu entre son club et lui. Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique lyonnais souhaiterait faire revenir le Ballon d’or 2022 dans son club formateur, et s’activerait en coulisses pour que cela se réalise. Le retour de l’international français (97 sélections), originaire de Bron dans la banlieue lyonnaise, fait fantasmer depuis plusieurs années les supporters rhodaniens. Le club septuple champion de France se serait positionné sur ce dossier mais selon l’entourage du joueur, l’opération serait compliquée. Les exigences financières du buteur de 36 ans (dont le contrat actuel s’élève à 30 millions d’euros par an) semblent en effet bien au-delà des capacités économiques d’Eagle Football (détenteur de l’OL), même su le groupe entretient de bonnes relations avec l’Arabie saoudite.…

