L'OL retrouve le sourire contre Toulouse

Grâce à trois buts identiques de son captaine, Lyon a assommé le Téfécé (3-0) et s'est relancé, face à un concurrent du bas de tableau.

Olympique lyonnais 3-0 Toulouse FC

Buts : Lacazette (25 e , 29 e & 80 e ) pour l’OL

On vous épargnera toute analogie avec le ketchup, mais les faits sont là : après deux mois sans marquer, Alexandre Lacazette l’a fait trois fois, ce dimanche contre le Toulouse FC, permettant à son OL d’accrocher une deuxième victoire cette saison – la première à domicile – pour revenir à un point du 17 e Clermont, à deux du barragiste Lorient et à trois de son adversaire du soir, premier non relégable. Le tout au terme d’un match maîtrisé, sous les yeux de John Textor et de Jean-Michel Aulas, copains comme cochons, et dans une enceinte enjouée de la première à la 90 e minute.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com