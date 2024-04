L'OL retourne le cerveau du FC Nantes

L'affaire était mal embarquée pour l'OL, qui s'en est finalement sorti à Nantes (1-3) afin de garder le cap.

Nantes 1-3 Lyon

Buts : Abline (16 e ) pour le FCN // Lacazette (75 e ), Fofana (77 e ) & Orban (90 e +7) pour l’OL

Que reste-t-il de l’Olympique lyonnais du début de saison ? Il y a quelques mois, il est à peu près certain que le septuple champion de France se serait incliné, dans le scénario qui s’est dessiné ce dimanche soir à Nantes, en clôture de la 28 e journée de Ligue 1. Mené au score par le club hôte après un but de la tête de Matthis Abline (16 e ) , dans un copier-coller de celui qu’avait inscrit l’attaquant une semaine avant à Nice, l’OL a maintenu le suspense. Puis il a renversé la table en deux minutes à l’entrée du dernier quart d’heure, libéré la pression dans le temps additionnel et arraché un succès rageur (1-3), dans une Beaujoire vide – merci le huis clos – mais pas vraiment silencieuse au vu de l’électricité ambiante. Il y avait de quoi palpiter : avec cette précieuse victoire, l’OM (8 e ) et Rennes (9 e ) ne sont plus qu’à un point. Pendant que la Maison jaune (15 e ) garde la menace du barragiste, Lorient, à deux unités derrière.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com