information fournie par So Foot • 30/06/2024 à 16:22

L'OL met le grappin sur Benrahma et attend un autre ailier

L'OL met le grappin sur Benrahma et attend un autre ailier

Lyon veut passer à la vitesse supérieure.

Arrivé au bout du bout du dernier mercato hivernal à l’OL dans le cadre d’un prêt payant, Saïd Benrahma va rester lyonnais. Le club l’a annoncé dans un communiqué ce dimanche : il lève l’option d’achat prévue dans le contrat, et paye donc un peu plus de 14 millions d’euros à West Ham, à qui le joueur appartenait jusque-là. L’Algérien sera sous contrat jusqu’en 2027 avec les Gones, avec une année supplémentaire en option, et les Hammers conservent un intéressement de 10% sur une future éventuelle plus-value.…

AL pour SOFOOT.com