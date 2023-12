L’OL braque Monaco et sort la tête de l’eau

Déséquilibrée sur le papier, la confrontation entre l'AS Monaco et l'Olympique lyonnais a tourné à l'avantage de la lanterne rouge ce vendredi. Maîtres de leur sujet, les Monégasques ont plié en fin de rencontre sur un but que plus personne n'attendait à Lyon (0-1). De quoi enfin quitter la zone rouge.

AS Monaco 0-1 Olympique lyonnais

But : Jeffinho (85 e )

Bon dernier de Ligue 1 au coup d’envoi de la seizième journée, l’OL souhaitait enfin lancer sa saison, une semaine après le succès à domicile contre Toulouse (3-0). Cette série continue pour les hommes de Pierre Sage qui ont fait plier l’AS Monaco (0-1) ce vendredi. Dominateurs, mais maladroits, les Monégasques ont craqué en fin de rencontre et perdent des points dans la course au podium. Les Gones, eux, ont pris conscience de la mission pour le maintien. Pas toujours beaux, ils se sont montrés solides et cohérents pour sortir de la zone rouge et se hisser provisoirement à la seizième place.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com