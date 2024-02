L’OL a été le club le plus dépensier cet hiver en Europe, la Ligue 1 devant la Premier League

La Ligue 1 est enfin en tête d’un classement.

Le mercato hivernal a pris fin ce jeudi soir dans les grands championnats européens. Et c’est la France qui caracole en tête des ligues les plus dépensières. Les dix-huit clubs de Ligue 1 ont investi près de 191 millions d’euros lors du mois de janvier, plus que n’importe quel pays dans le monde. L’Angleterre et l’Italie complètent le podium, tandis que la Liga et la Bundesliga n’ont même pas dépassé la barre des 100 millions d’euros dépensés.…

FL pour SOFOOT.com