L’OL a appris son Textor par cœur

Si l’OL a l’occasion de parachever sa folle remontée en remportant la Coupe de France ce samedi face au PSG, c’est aussi grâce à John Textor. Après un début de saison catastrophique, l’Américain s’est depuis signalé par ses bons choix.

« Ça vous fait toujours rire, la Ligue 2 ? » , demandaient à John Textor les ultras du virage sud du Groupama Stadium au travers d’une banderole le 10 décembre dernier. L’OL venait de s’incliner contre Lille (0-2), de changer d’entraîneur, puis d’enchaîner des défaites à Lens (3-2) et à Marseille (3-0). En cette soirée de 15 e journée, Lyon est bon dernier du championnat et reçoit Toulouse, premier non-relégable, qui devance les locaux de six longueurs. Une défaite, et c’est le formidable outil qui explose. Grâce à un triplé d’Alexandre Lacazette, les Gones vont finalement terrasser les Violets (3-0), et lancer leur folle remontée, qui se conclura ce samedi soir à Lille, en finale de la Coupe de France, une semaine après s’être assurés de disputer la Ligue Europa.

Le coup de cœur Sage

Si Pierre Sage et Alexandre Lacazette sont les deux bonshommes portés aux nues par les fans, John Textor n’est pas étranger au changement de visage du club qui est le sien depuis décembre 2022. Taxé d’homme hors sol lorsqu’il refusait d’entendre parler de descente alors que son équipe enchaînait les prestations indignes, l’Américain a vu, à l’instar de Ted Lasso, sa persévérance payer. Et surtout ses bons choix. Le premier d’entre eux étant évidemment la nomination de Pierre Sage à la place de l’échec Fabio Grosso. Selon nos informations, le boss désirait même placer sur le banc l’ancien directeur du centre de formation pour prendre la succession de Laurent Blanc, en septembre. Mais en interne, on l’en a dissuadé, arguant que l’académie lyonnaise, véritable fleuron du sérail footballistique rhodanien, s’affaiblirait trop.…

Tous propos recueillis par LT, sauf mentions.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com