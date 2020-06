Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'océan sous-terrain d'une lune de Jupiter considéré comme potentiellement "habitable" Reuters • 25/06/2020 à 07:09









L'OCÉAN SOUS-TERRAIN D'UNE LUNE DE JUPITER CONSIDÉRÉ COMME POTENTIELLEMENT "HABITABLE" WASHINGTON (Reuters) - Des scientifiques ont compris comment l'océan sous-terrain de la lune de Jupiter, Europe, s'est formé. Ils ont aussi déterminés que cette étendue d'eau aurait pu abriter de la vie microbienne par le passé. Europe, qui possède un océan caché sous une épaisse croûte de glace, est depuis longtemps considérée comme pouvant potentiellement abriter une vie extra-terrestre à l'intérieur de notre système solaire. L'océan d'Europe, profond de 65 à 160 kilomètres contiendrait l'équivalent de deux fois le volume des océans de la Terre. "Mais attention", a déclaré Mohit Melwani Daswani, le scientifique en charge de l'étude. "Qu'un endroit soit considéré comme habitable ne signifie pas qu'il soit habité, seulement que les conditions nécessaires à des formes de vie capable de survivre dans des environnements extrêmes sont réunies." (Will Dunham; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.